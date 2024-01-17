Специалисты приступили к демонтажу елей и части световых конструкций в столице

На улицах Москвы начали убирать новогодний декор. Специалисты уже приступили к демонтажу елей и части световых конструкций. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Он уточнил, что в общей сложности город украсили около пяти тысяч праздничных декораций. Кроме того, как и в прошлые годы, некоторые световые украшения оставят до весны – они будут служить дополнительным источником освещения на улицах и в парках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.