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17 января, 07:30

Город

Специалисты приступили к демонтажу елей и части световых конструкций в столице

Специалисты приступили к демонтажу елей и части световых конструкций в столице

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На улицах Москвы начали убирать новогодний декор. Специалисты уже приступили к демонтажу елей и части световых конструкций. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

Он уточнил, что в общей сложности город украсили около пяти тысяч праздничных декораций. Кроме того, как и в прошлые годы, некоторые световые украшения оставят до весны – они будут служить дополнительным источником освещения на улицах и в парках.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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