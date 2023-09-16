На "Городской ферме" ВДНХ показали новорожденного детеныша альпака. У малышки породы уакайа такой же черный окрас, как и ее у отца.

Вместе со своими родителями Педро и Досей она живет в отдельном загоне и активно познает окружающий мир. Посетители могут увидеть детеныша, аккуратно заглянув в вольер. Скоро малышка встанет на ноги и сможет познакомиться с посетителями фермы.

Педро и Досей живут в Москве с 2018 года и это уже их третье потомство. Подробнее – в эфире "Москва 24".