Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 17:15

Город

На "Городской ферме" ВДНХ показали новорожденного детеныша альпака

На "Городской ферме" ВДНХ показали новорожденного детеныша альпака

Новости часа: "Спутник Технополис" открыл в Москве новый центр по разработке лекарств

Велофестиваль проходит в Москве 16 сентября

В столице открыли бесплатный прогулочный маршрут по Москве-реке

Новости часа: более 60 велопарковок появится около 14 станций МЦД-4 до конца года

Осенний велофестиваль проходит в новом формате

"Мой район. Навигатор": от станции "Физтех" до МФТИ запущен бесплатный шаттл

"Мой район. Навигатор": более 700 тысяч москвичей посетили речные прогулки

"Мой район. Навигатор": завершается реставрация бывшей усадьбы Алексеевых в Москве

"Мой район. Навигатор": новая магистраль открылась в ТиНАО

На "Городской ферме" ВДНХ показали новорожденного детеныша альпака. У малышки породы уакайа такой же черный окрас, как и ее у отца.

Вместе со своими родителями Педро и Досей она живет в отдельном загоне и активно познает окружающий мир. Посетители могут увидеть детеныша, аккуратно заглянув в вольер. Скоро малышка встанет на ноги и сможет познакомиться с посетителями фермы.

Педро и Досей живут в Москве с 2018 года и это уже их третье потомство. Подробнее – в эфире "Москва 24".

Читайте также
городживотныеобществовидеоРоман Карлов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика