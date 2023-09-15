Москва онлайн покажет осенний велофестиваль на Северном речном вокзале

Фото: портал мэра и правительства Москвы

16 сентября зрители Москвы онлайн смогут в прямом эфире увидеть осенний велофестиваль. В этом году он пройдет в новом формате – привычного заезда в центре столицы не будет. Место действия переносится на территорию Северного речного вокзала, где гостей ждут мастер-классы, конкурсы, квест, флайборд-шоу, диджей-сет и многое другое.

Корреспондент Москвы онлайн Анна Луговская посетит велофестиваль, расскажет о разнообразии развлечений и пообщается с участниками.

Смотрите прямую трансляцию 16 сентября в 14:00 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.