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11 сентября, 10:30

Город

Более 700 тыс пассажиров посетили речные прогулки по Москве за лето

Более 700 тыс пассажиров посетили речные прогулки по Москве за лето

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В Москве за лето поездки по воде совершили более 700 тысяч пассажиров. Теплоходы сделали свыше 30 тысяч рейсов. Таковы итоги речной навигации за летний период.

В этом году действовали 10 обновленных маршрутов, два из которых новые. А самыми популярными стали "Северный", "Исторический" и "Центральный" маршруты. На причалах для удобства размещены информационные стенды, навигационные подсказки и комфортные зоны ожидания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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