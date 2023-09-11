Более 700 тыс пассажиров посетили речные прогулки по Москве за лето

В Москве за лето поездки по воде совершили более 700 тысяч пассажиров. Теплоходы сделали свыше 30 тысяч рейсов. Таковы итоги речной навигации за летний период.

В этом году действовали 10 обновленных маршрутов, два из которых новые. А самыми популярными стали "Северный", "Исторический" и "Центральный" маршруты. На причалах для удобства размещены информационные стенды, навигационные подсказки и комфортные зоны ожидания.

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