Новости часа: завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый мост в Москве между Балчугом и Крымской набережной откроют в максимально короткие сроки. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Жители двух домов в Нагатинском Затоне получили квартиры по программе реновации. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Поезд безопасности МЧС России пустили по серой ветке московского метрополитена. Об этом сообщили в ведомстве.