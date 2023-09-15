Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 сентября, 12:30

Город

Новости часа: завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Новости часа: завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Собянин: еще один пешеходный мост через Москву-реку появился в центре города

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Собянин: завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Собянин: инвесторы построили в Москве 30 детских садов и 14 школ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Новости часа: Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Новый мост в Москве между Балчугом и Крымской набережной откроют в максимально короткие сроки. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Жители двух домов в Нагатинском Затоне получили квартиры по программе реновации. Об этом рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Поезд безопасности МЧС России пустили по серой ветке московского метрополитена. Об этом сообщили в ведомстве.

Читайте также
мэр МосквыгородтранспортвидеоЕвгения МирошкинаИван Князев
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика