Фото: портал мэра и правительства Москвы

Движение транспорта перекроют на ряде улиц в центре Москвы 17 сентября из-за проведения Московского марафона. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.



Движение закроют с 07:00 до 17:00 на Лужнецкой, Новодевичьей, Саввинской, Ростовской, Смоленской, Раушской, Берниковской, Николоямской, Костомаровской, Полуярославской, Серебрянической, Москворецкой, Котельнической, Гончарной, Краснохолмской, Кремлевской, Пречистенской и Фрунзенской набережных, на улицах Лужники, Смоленской, Крымский Вал, Коровий Вал, Большой Ордынке, Балчуг, Яузской, Тверской, Моховой и Охотный ряд.

В частности, автомобилисты не смогут проехать на Смоленском, Новинском, Зубовском, Яузском, Покровском, Чистопрудном, Сретенском, Рождественском, Петровском, Страстном, Тверском бульварах, в Октябрьском тоннеле, на Крымском, Малом Москворецком, Большом Устьинском, Астаховском и Костомаровском мостах, в Лубочном, Костомаровском и Большом Путинковском переулках, в Садовническом, Устьинском, Театральном и Китайгородском проездах, а также на Лубянской, Новой и Старой площадях.

Кроме того, на данных участках дорог временно закроют парковку с 00:01 17 сентября до окончания Московского марафона.



Москвичей призвали заранее планировать маршруты.

Ранее стало известно, что тематические забеги пройдут в московских парках в субботу, 16 сентября, накануне юбилейного Московского марафона. Участников забега поприветствуют организаторы Московского марафона, профессиональные спортсмены, а также пейсмейкеры – спортсмены, которые бегут с определенным темпом, помогая другим в прохождении дистанции.

Перед дистанцией бегуны должны будут сделать разминку. Также будет возможность пообщаться с единомышленниками и написать предстартовые пожелания на нагрудных номерах.

Движение в столице затруднено на Садовой-Самотечной улице