Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

За первую неделю работы новыми станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии Московского метрополитена пассажиры воспользовались более 113 тысяч раз. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что новые станции позволяют гражданам добираться до столичного аэропорта Внуково, дома или до работы прямым путем, что помогает им сэкономить до одного часа в день.

Также "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" разгрузили соседнюю станцию "Рассказовка" уже как минимум на 23%, подчеркнул мэр города.

"Ожидаем, что в этом году новыми станциями Солнцевской линии суммарно каждый день будут пользоваться около 30 тысяч пассажиров. А к 2030 году – порядка 53 тысяч", – резюмировал Собянин.

Ранее мэр столицы открыл станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково", отметив, что Солнцевская линия стала уникальной, так как она соединяет центр города и действующий аэропорт. По его словам, порядка 1,5 миллиона человек проживают в шаговой доступности на Солнцевской линии.

Ввод станций от "Рассказовки" до аэропорта Внуково позволил улучшить транспортную доступность порядка 350 тысяч жителей и работников существующей и перспективной застройки в районе Внуково и поселений Внуковском, Марушкинском и Филимонковском, подчеркнул он.

Новые станции в том числе позволят разгрузить Киевское и Боровское шоссе на 5 и 12% соответственно, добавил Собянин.



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