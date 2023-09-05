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05 сентября, 02:05

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"Мой район. Навигатор": завершающий этап реставрации доходного дома Шугаева

"Мой район. Навигатор": завершающий этап реставрации доходного дома Шугаева

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В Большом Харитоньевском переулке завершается реставрация доходного дома Шугаева. В настоящее время это жилое здание.

Местность известна еще с XVIII века: там располагались владения дворян, титулярных советников и других чиновников. В 1912 году земля досталась почетному гражданину Сергею Шугаеву. Он снес все прежние постройки и возвел шестиэтажный каменный дом.

Ренессансный фасад здания отличает скульптурный фриз в виде мужских фигур, которые держат геральдический щит. Чтобы сохранить уникальную постройку, специалисты фонда капитального ремонта разработали индивидуальный проект, подобрали современные материалы и оборудование.

Работы по реставрации фасада выполнены уже на 85%. Подробности – в программе "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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