В ЛДПР сообщили о проработке штрафов за срыв сроков восстановления подачи горячей воды

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Партия ЛДПР прорабатывает вопрос введения штрафов за срыв сроков восстановления подачи горячей воды или по иным коммунальным услугам для ресурсоснабжающих организаций (РСО). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на замглавы комитета ГД по ЖКХ и члена ЛДПР Владимира Кошелева.

Он напомнил, что на данный момент правительством предусмотрено снижение платы за горячую воду во время ее отключения, также есть предельные строки отключения. При этом, уточнил Кошелев, во время летних массовых отключений люди все равно получают платежки по тарифу на оплату горячей воды.

"Важно – это будет не штраф в пользу государства в рамках КоАП, а штраф, который РСО выплатит потребителю услуги. Это справедливо", – подчеркнул парламентарий.

Плановые отключения горячей воды в Москве начались 15 мая. Максимальный срок отключения в Москве составляет до 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней. Работы завершатся к 1 сентября.

В общей сложности планируется подготовить к новому отопительному сезону более 74 тысяч зданий, в том числе свыше 34 тысяч жилых домов.

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