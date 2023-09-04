Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Московский планетарий с 7 сентября организует по вечерам наблюдения звездного неба в рамках ежегодного международного проекта "100 часов астрономии". Об этом сообщается на сайте планетария.

"Это долгожданное событие не только для астрономов-любителей, но и для обычных посетителей всегда проходит в романтической обстановке и атмосфере праздника. Открытая астрономическая площадка планетария "Парк неба" сама по себе является необычайно красивым местом Москвы", – отметили в сообщении.

На открытой астрономической площадке установлена коллекция приборов для изучения небесных светил. Также с этого места открывается вид на дома-высотки, "Москва-Сити", Останкинскую башню.

Посетители планетария смогут в Большой обсерватории через телескоп "Цейс-300" компании "Карл Цейс Йена" понаблюдать за Луной, планетами, туманностями, звездными скоплениями и далекими галактиками.

На сайте планетария уточнили, что в парке устанавливают выносные телескопы, чтобы большее число гостей смогли посмотреть на небесные объекты. Посетителей ждет интересное общение, экскурсии по ночному "Парку неба".

Наблюдения будут проводиться три раза в неделю, по четвергам, пятницам, и субботам, с 7 по 30 сентября, с 21:00 до 23:00. При этом наблюдения зависят от погодных условий. То есть они будут осуществляться только в ясную и безоблачную погоду. Подробная информация публикуется на сайте и в соцсетях Московского планетария в день проведения наблюдения в 18:00. В случае благоприятного прогноза погоды билеты будут доступны к приобретению в кассах планетария с 19:00 до 21:00.

В конце августа директор Астрономической обсерватории Иркутского государственного университета Сергей Язев рассказал, что яркий метеор заметили в небе над Иркутской областью, его выявила камера домофона в Ангарске.

По словам астронома, увидеть метеор могли в 200–300 километрах от города. Эксперт отметил, что болид засветился ярко, что случается на высоте от 20 до 30 километров.

Москвичам показали кадры падения метеорита в Турции