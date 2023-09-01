Инвестор восстановит в центре Москвы памятник архитектуры XIX века

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Инвестор отреставрирует в Москве "Дом, в котором жил Николай Андреевич Андреев в 1900–1932 годах" по программе "1 рубль за квадратный метр в год". Об этом сообщил заммэры столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Объект располагается в Большом Афанасьевском переулке. Договор с инвестором был заключен на 49 лет.

"В течение пяти лет победитель восстановит комплекс, состоящий из трех строений, после чего сможет перейти на льготную ставку и использовать недвижимость по своему усмотрению", – цитируют Ефимова на портале мэра и правительства Москвы.

Руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман, в свою очередь, отметил, что площадь объекта составляет более 800 квадратных метров. Он включает в себя двухэтажное строение и два одноэтажных.

Дом был построен по проекту архитектора Александра Каминского. Изначально он предназначался для мраморной мастерской. Здесь скульптор Андреев создал памятники Николаю Гоголю, Федору Гаазу, Александру Герцену, Александру Островскому и Николаю Огареву. После смерти Андреева дом сделали жилым.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ближайшее время в Москве начнется реставрация еще девяти объектов культурного наследия. Шесть объектов располагаются в центральных районах столицы. Всего за время существования программы комплексной реставрации было приведено в порядок более 2 тысяч памятников архитектуры.



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