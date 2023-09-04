В Москве отреставрируют памятник хирургу Александру Вишневскому

Фото: департамент культурного наследия города Москвы

Памятник известному хирургу Александру Вишневскому, который расположен на Большой Серпуховской улице у дома 27, отреставрируют. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы

Работы планируется начать в следующем году. Памятник имеет статус объекта культурного наследия федерального значения, его установили в 1951 году по проекту скульптора Сергея Коненкова и архитектора Василия Шалашова.

Руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов напомнил, что 4 сентября исполняется 149 лет со дня рождения Вишневского.

"Сейчас монумент находится в неудовлетворительном экспозиционном состоянии: наблюдаются потеки солей меди, разгерметизация швов, сколы гранита. Он включен в план Мосгорнаследия по сохранению, уже ведется разработка проекта будущих реставрационных работ", – пояснил он.

Все реставрационные мероприятия будут осуществляться под контролем специалистов департамента.

Выполненный из бронзы бюст располагается на гранитном постаменте. Скульптор изобразил хирурга со спокойным, но сосредоточенным выражением лица. Вишневский одет в медицинский халат и фартук, рукава рубашки закатаны по локоть.

Ранее сообщалось, что в Москве отреставрируют "Дом, в котором жил Николай Андреевич Андреев в 1900–1932 годах". По словам заммэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, работами займется инвестор по программе "1 рубль за квадратный метр в год".

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