В метро появился поезд, посвященный работе команды правительства Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В столичном метро появился новый тематический поезд "Твой город – твое дело" команды кадровых сервисов правительства Москвы. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В разработке тематического состава приняли участие органы власти и подведомственные организации Москвы. Горожане на реальных примерах увидят создание масштабных проектов и ежедневную поддержку ритма города.

"Ежедневно о столице и ее жителях заботятся почти 900 тысяч специалистов – от операторов call-центров, библиотекарей и спасателей до экономистов и реставраторов. Современные технологии и инновации, красивые парки, крупные культурные проекты, удобный общественный транспорт – это результат огромного труда команды правительства Москвы. Новый тематический поезд "Твой город – твое дело" познакомит с теми, кто вносит свой вклад, работает на благо москвичей", – рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

В вагонах поезда содержится информация о работе и достижениях столичного правительства. Пассажиры смогут узнать истории сотрудников, изучить инфографику, а также пройти тесты. В каждом вагоне создали свою цветовую и графическую стилистику по направлениям работы, включая культуру, IT, социальную сферу, строительство, экономику, спорт, ЖКХ и городской транспорт.

Кроме того, пассажиры в этом поезде смогут узнать неочевидные факты о Москве и жителях столицы. Например, пассажиры "строительного" вагона увидят фотографию первого нивелира, положившего начало проектированию Северо-Западной хорды. По этой магистрали ежедневно проезжают 57 тысяч автомобилей. В вагоне, посвященному ЖКХ, можно узнать, почему Москва входит в топ-5 самых освещенных городов мира и сколько парков, скверов и других общественных пространств открыли в последние годы.

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов отметил, что новый тематический поезд рассказывает о проектах и достижениях столицы за десять лет. В каждом вагоне освещается определенная тематика – транспорт, строительство, спорт и другие направления деятельности правительства Москвы.

"Состав будет курсировать на Серпуховско-Тимирязевской линии в течение шести месяцев. Мы продолжаем развивать городской транспорт, делаем поездки комфортными, быстрыми и интересными по поручению Сергея Собянина", – добавил он.

Желающие присоединиться к команде правительства Москвы и внести свой вклад в масштабные изменения в городе, могут отсканировать специальные QR-коды на стенах вагонов и перейти на карьерный портал для выбора вакансии.

Ранее сообщалось, что поезд, посвященный безопасности, запустят по инициативе МЧС РФ в столичном метро 15 сентября. Глава МЧС Александр Куренков отметил, что пассажиры поезда смогут узнать о принципах безопасности.

До этого сообщалось, что поезд к 270-летию Московского государственного университета запустят в столичном метрополитене в следующем учебном году. В рамках проекта "Созведие-270", приуроченному к юбилею вуза, планируется открыть первую университетскую орбитальную обсерваторию.

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