Движение перекроют на ряде улиц Москвы 17 сентября

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Новости

Новости

15 сентября, 12:00

Город

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Собянин: завершена установка моста между островом Балчуг и Парком Горького

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Собянин: инвесторы построили в Москве 30 детских садов и 14 школ

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру четверга

Новости часа: Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Собянин сообщил о востребованности новых станций Солнцевской линии метро

Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд

Новости часа: Собянин утвердил проект развития бывшей промзоны Огородный проезд

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство территории вокруг спортивного кластера у БКЛ "Сокольники" закончат в 2024 году, сообщил Сергей Собянин.

Более 2 тысяч новых домовых указателей установили с начала года в Москве, рассказал заммэра Петр Бирюков.

На станции метро "Университет дружбы народов" начали установку мозаичного панно, отметил заммэра Андрей Бочкарев.

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