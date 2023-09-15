Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве у новых станций БКЛ

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Благоустройство территории вокруг спортивного кластера у БКЛ "Сокольники" закончат в 2024 году, сообщил Сергей Собянин.

Более 2 тысяч новых домовых указателей установили с начала года в Москве, рассказал заммэра Петр Бирюков.

На станции метро "Университет дружбы народов" начали установку мозаичного панно, отметил заммэра Андрей Бочкарев.