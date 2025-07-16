16 июля, 07:45Город
Фестиваль городского хозяйства пройдет в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030"
В столице идет подготовка к фестивалю городского хозяйства. Он станет частью масштабного форума "Территория будущего. Москва 2030" и пройдет на площадке в "Лужниках".
Гости смогут узнать, как городские службы поддерживают жизнедеятельность мегаполиса в непрерывном режиме. На фестивале предложат самостоятельно собрать трубопровод, поднять лифт и протестировать коммунальные технологии будущего.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.