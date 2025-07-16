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16 июля, 07:45

Город

Фестиваль городского хозяйства пройдет в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030"

Фестиваль городского хозяйства пройдет в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030"

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В столице идет подготовка к фестивалю городского хозяйства. Он станет частью масштабного форума "Территория будущего. Москва 2030" и пройдет на площадке в "Лужниках".

Гости смогут узнать, как городские службы поддерживают жизнедеятельность мегаполиса в непрерывном режиме. На фестивале предложат самостоятельно собрать трубопровод, поднять лифт и протестировать коммунальные технологии будущего.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030"
городфестиваливидеоЕгор Бедуля

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