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15 июля, 12:00

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Танцевальные вечера пройдут в рамках проекта "Лето в Москве"

Танцевальные вечера пройдут в рамках проекта "Лето в Москве"

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В Лианозовском парке 19 и 20 июля пройдут танцевальные вечера в рамках проекта "Лето в Москве". В Северном Тушине 19 июля откроется выставка ретроавтомобилей. А в саду "Эрмитаж" – фестиваль латиноамериканской и карибской культуры с джазом, танцами и мастер-классами.

На Болотной площади работает "Молодежная точка", где можно послушать лекции, создать аромат для дома или приобрести товары проекта "Сделано в Москве". Также в столице проходит фестиваль "Дачное Царицыно", где посетителям предлагают мастер-классы, спектакли, концерты и лекции для всей семьи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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