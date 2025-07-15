Танцевальные вечера пройдут в рамках проекта "Лето в Москве"

В Лианозовском парке 19 и 20 июля пройдут танцевальные вечера в рамках проекта "Лето в Москве". В Северном Тушине 19 июля откроется выставка ретроавтомобилей. А в саду "Эрмитаж" – фестиваль латиноамериканской и карибской культуры с джазом, танцами и мастер-классами.

На Болотной площади работает "Молодежная точка", где можно послушать лекции, создать аромат для дома или приобрести товары проекта "Сделано в Москве". Также в столице проходит фестиваль "Дачное Царицыно", где посетителям предлагают мастер-классы, спектакли, концерты и лекции для всей семьи.

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