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Новости

16 мая, 07:15

Город

Москвичам рассказали о перекрытиях в центре города 16 и 17 мая

Москвичам рассказали о перекрытиях в центре города 16 и 17 мая

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Схема движения трамваев временно изменится в центре Москвы

В ближайшие дни в центре Москвы будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением велофестиваля, велогонки и беговой эстафеты.

В пятницу, 16 мая, с 15:00 до 00:00 перекроют по одной полосе Зубовской улицы, Большой Пироговской и проезда Девичьего Поля. В субботу, 17 мая, с 06:00 и до окончания мероприятий для машин будет закрыто Садовое кольцо, а также временные ограничения появятся на прилегающих улицах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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