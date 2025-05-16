Москвичам рассказали о перекрытиях в центре города 16 и 17 мая

В ближайшие дни в центре Москвы будет ограничено движение транспорта. Это связано с проведением велофестиваля, велогонки и беговой эстафеты.

В пятницу, 16 мая, с 15:00 до 00:00 перекроют по одной полосе Зубовской улицы, Большой Пироговской и проезда Девичьего Поля. В субботу, 17 мая, с 06:00 и до окончания мероприятий для машин будет закрыто Садовое кольцо, а также временные ограничения появятся на прилегающих улицах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.