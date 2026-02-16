Форма поиска по сайту

16 февраля, 12:45

Город

Танцы дракона покажут в Москве во время празднования китайского Нового года

Танцы дракона покажут в Москве во время празднования китайского Нового года

В Москве задержали подростка и его мать после того, как он прокатился на крыше автобуса

Московские аэропорты работают штатно на фоне снегопада и усиления ветра

Сотрудницу салона красоты в Москве обвинили в краже и уволили, не доплатив зарплату

Мужчина устроил серию нападений на торговый центр на улице Менжинского

Люди спрыгнули с 4-го этажа горящего хостела на севере Москвы, чтобы спастись

Урок "Разговоры о важном" ко Дню защитника Отечества прошел в школе № 953 района Бибирево

В Москве девушку уволили из салона красоты после отказа пройти проверку на полиграфе

Строительство участка Рублево-Архангельской линии метро завершат в Москве в 2026 году

Спасатели потушили пожар в 1-м Магистральном тупике

Москва присоединилась к празднованию китайского Нового года. Гости могут посмотреть шоу с танцами дракона и спектакли уличного театра по мотивам китайских мифов, а еще попробовать блюда новогодней китайской кухни.

Символ праздника – суп хого, который готовят вместе за столом. В лапшичных подают столетние яйца и лапшу долголетия, которую тянут вручную. Также растет спрос на китайский чай.

Фестиваль продлится до 1 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

городфестиваливидеоИван ЕвдокимовМария РыбаковаАлексей Пименов

