Танцы дракона покажут в Москве во время празднования китайского Нового года

Москва присоединилась к празднованию китайского Нового года. Гости могут посмотреть шоу с танцами дракона и спектакли уличного театра по мотивам китайских мифов, а еще попробовать блюда новогодней китайской кухни.

Символ праздника – суп хого, который готовят вместе за столом. В лапшичных подают столетние яйца и лапшу долголетия, которую тянут вручную. Также растет спрос на китайский чай.

Фестиваль продлится до 1 марта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.