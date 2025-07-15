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15 июля, 15:15

Город

На Мнёвниковской пойме сделают современные переходы в Крылатское и парк "Фили"

На Мнёвниковской пойме сделают современные переходы в Крылатское и парк "Фили"

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В рамках стратегии развития городской инфраструктуры в Москве планируется построить два новых велопешеходных моста в Мнёвниковской пойме. Первый соединит пойму с Островной улицей в Крылатском, второй станет частью прогулочного маршрута до парка "Фили".

Как отмечает директор партнерских программ урбанистической компании Ольга Ахсянова, современные мосты становятся не только транспортными объектами, но и архитектурными доминантами. Работы должны быть завершены к 2027 году.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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