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15 мая, 06:45

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В Москве подвели итоги работы по модернизации системы газоснабжения

В Москве подвели итоги работы по модернизации системы газоснабжения

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Комплекс городского хозяйства Москвы подвел итоги работы по модернизации системы газоснабжения в домах. За 10 лет в рамках региональной программы капремонта в городе обновили систему почти в 2,5 тысячи жилых зданий.

Специалисты отмечают, что от работы оборудования зависит в том числе безопасность жильцов. Благодаря своевременной модернизации риски, связанные с эксплуатацией, сводятся к минимуму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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