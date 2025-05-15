В Москве подвели итоги работы по модернизации системы газоснабжения

Комплекс городского хозяйства Москвы подвел итоги работы по модернизации системы газоснабжения в домах. За 10 лет в рамках региональной программы капремонта в городе обновили систему почти в 2,5 тысячи жилых зданий.

Специалисты отмечают, что от работы оборудования зависит в том числе безопасность жильцов. Благодаря своевременной модернизации риски, связанные с эксплуатацией, сводятся к минимуму.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.