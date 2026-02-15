Памятный митинг прошел у мемориала "Воинам-москвичам, погибшим в Афганистане". 37 лет назад был выведен ограниченный контингент советских войск из Афганистана.

Местом для митинга неслучайно был выбран Афганский сквер. Рядом установлен памятник "Скорбящие матери". При этом дань памяти гражданам, исполнившим воинский и гражданский долг за пределами Отечества, отдают не только в Москве, но и во всей России. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

