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14 апреля, 16:15

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Весеннюю чистку фонтанов начали на Центральной аллее ВДНХ

Весеннюю чистку фонтанов начали на Центральной аллее ВДНХ

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На ВДНХ стартовала подготовка к весеннему запуску фонтанов. Работы проходят у "Дружбы народов", "Каменного цветка" и еще четырнадцати фонтанов, расположенных на Центральной аллее выставки.

Каждое сооружение требует бережного ухода. Позолоченные элементы и мозаики очищают вручную мягкими кистями с раствором лимонной кислоты. Для гранита применяют специальные аппараты. А для очистки вершины 16-метрового "Золотого колоса" привлекают промышленных альпинистов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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