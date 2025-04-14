Весеннюю чистку фонтанов начали на Центральной аллее ВДНХ

На ВДНХ стартовала подготовка к весеннему запуску фонтанов. Работы проходят у "Дружбы народов", "Каменного цветка" и еще четырнадцати фонтанов, расположенных на Центральной аллее выставки.

Каждое сооружение требует бережного ухода. Позолоченные элементы и мозаики очищают вручную мягкими кистями с раствором лимонной кислоты. Для гранита применяют специальные аппараты. А для очистки вершины 16-метрового "Золотого колоса" привлекают промышленных альпинистов.

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