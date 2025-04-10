В Москве начали подготовку к открытию круизной навигации

Сезон летней круизной навигации в Москве стартует 24 апреля. Речные суда вновь отправятся из Москвы в десятки городов России. На Северном и Южном речных вокзалах сейчас идет активная подготовка – специалисты проверяют причалы и гидротехнические сооружения, проводят уборку территорий.

Как отметил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, столица вернула себе статус порта пяти морей. Речные вокзалы стали не только транспортными узлами, но и популярными общественными пространствами.

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