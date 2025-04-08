Сергей Собянин рассказал, как городской транспорт будет работать на Пасху

График работы наземного транспорта изменится в Москве на Пасху. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Станции метро и МЦД с крупнейшими столичными кладбищами свяжет ряд маршрутов. Ими можно будет воспользоваться бесплатно в Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу. В саму пасхальную ночь работа около 150 востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продлится до 03:30. Помимо этого, пассажирам по-прежнему будут доступны 18 постоянных ночных маршрутов.

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