Автобусы до столичных кладбищ запустят в Вербное воскресенье

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08 апреля, 07:30

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал, как городской транспорт будет работать на Пасху

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График работы наземного транспорта изменится в Москве на Пасху. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Станции метро и МЦД с крупнейшими столичными кладбищами свяжет ряд маршрутов. Ими можно будет воспользоваться бесплатно в Вербное воскресенье, на Пасху, Красную горку и Радоницу. В саму пасхальную ночь работа около 150 востребованных маршрутов автобусов, электробусов и трамваев продлится до 03:30. Помимо этого, пассажирам по-прежнему будут доступны 18 постоянных ночных маршрутов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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