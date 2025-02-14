Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 февраля, 10:15

Город

В усадьбах Москвы пройдут спектакли и балы

В усадьбах Москвы пройдут спектакли и балы

"Культура за 100 секунд": концерт квартета "Каприччио" пройдет в Музее Островского

"Мой район. Новости": поликлиника № 12 начала принимать посетителей на Домодедовской улице

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 14 февраля

Обучение в госпитальных школах Москвы прошли более 60 тыс детей

Городские камеры показали, что происходит на Рязанском и Волгоградском проспектах

Собянин: Москва реализует около 100 проектов с использованием ИИ

Городские камеры показали, что происходит на Нижней Масловке и Рязанском проспекте

Городские камеры показали обстановку на дорогах Москвы

Собянин одобрил план строительства школы с детским садом на юго-востоке Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Проект "Зима в Москве" приглашает горожан на спектакли и балы, которые пройдут в усадьбах столицы. Все мероприятия будут бесплатными, однако для некоторых из них потребуется предварительная регистрация.

В ТиНАО водитель BMW был госпитализирован после столкновения с автобусом. По факту аварии проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В Подмосковье врачи помогли 43-летней пациентке стать мамой в 12-й раз.

Читайте также
Сюжет: Зима в Москве
городпроисшествияДТПобществовидеоСтанислав КуликЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика