В усадьбах Москвы пройдут спектакли и балы

Телеканал Москва 24 подготовил подборку новостей с ленты информационных агентств. Проект "Зима в Москве" приглашает горожан на спектакли и балы, которые пройдут в усадьбах столицы. Все мероприятия будут бесплатными, однако для некоторых из них потребуется предварительная регистрация.

В ТиНАО водитель BMW был госпитализирован после столкновения с автобусом. По факту аварии проводится проверка, сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

В Подмосковье врачи помогли 43-летней пациентке стать мамой в 12-й раз.