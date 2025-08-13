На участке Южной рокаде завершается строительство автомобильной развязки

Завершается строительство автомобильной развязки на участке Южной рокады – на пересечении с Московским скоростным диаметром и Пролетарским проспектом. Когда новый маршрут станет доступен, жители юга столицы получат новые быстрые и удобные маршруты, развязка также разгрузит прилегающие улицы.

На Садовом кольце появились два новых разворота – по проекту Центра организации дорожного движения. Один открыли перед проспектом Академика Сахарова, он ведёт на внешнюю сторону Садового кольца.

Автомобилисты могут свернуть на Большую Спасскую улицу и 1-й Коптельский переулок, после чего выехать на проспект Мира. А второй разворот направлен на внутреннюю сторону Садового кольца, для удобного поворота на Мясницкую улицу.

На стадионе "Торпедо" на юге Москвы строители завершают работы по сооружению ферм покрытия стадиона. Сейчас почти готовы трибуны и подтрибунные помещения. Благодаря масштабным изменениям, вместимость основной площадки увеличится до 15-ти тысяч мест. Масштабные работы планируют завершить в следующем году.

На северо-востоке Москвы идет масштабное благоустройство улиц, например, в порядок приводят улицу Лескова в районе Бибирево. Большое внимание уделяется дорогам. В левом ряду готовят полосы для общественного транспорта. Также остановки – они будут располагаться на "островках". Масштабные работы идут и по озеленению пространства: высаживают новые деревья и восстанавливают газон.

