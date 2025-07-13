Жителям и гостям столицы рассказали, чем заняться в Москве 13 июля

В столице продолжается насыщенная летняя программа. Москвичи могут успеть посетить фестиваль индийской культуры на Манежной площади – 13 июля финальный день мероприятий.

Также в городе проходит фестиваль "Дачное Царицыно", а центр столицы украшают ландшафтные композиции в рамках проекта "Сады и цветы".

Для любителей отдыха у воды открыто 14 бассейнов в городских парках. Одной из новинок сезона стала искусственная волна для серфинга в парке "Ходынское поле".

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