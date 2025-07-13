Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 13:15

Город

Жителям и гостям столицы рассказали, чем заняться в Москве 13 июля

Жителям и гостям столицы рассказали, чем заняться в Москве 13 июля

Научный руководитель Гидрометцентра Вильфанд прогнозирует нормальный летний режим

У Ярославского вокзала загорелась строительная бытовка

На 32-м километре МКАД загорелся автомобиль Hyundai

В Морозовской больнице внедрили инновационный метод лечения рака

В столице официально открыты 13 оборудованных пляжей

Сап-фестиваль собрал сотни участников на столичном Водоотводном канале

На Воробьевых горах стартовал фестиваль "Ретрорейс"

Вода в московских водоемах прогрелась до 25 градусов

Сергей Собянин рассказал о строительстве детсадов в Северо-Восточном округе

В столице продолжается насыщенная летняя программа. Москвичи могут успеть посетить фестиваль индийской культуры на Манежной площади – 13 июля финальный день мероприятий.

Также в городе проходит фестиваль "Дачное Царицыно", а центр столицы украшают ландшафтные композиции в рамках проекта "Сады и цветы".

Для любителей отдыха у воды открыто 14 бассейнов в городских парках. Одной из новинок сезона стала искусственная волна для серфинга в парке "Ходынское поле".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоМаксим ШаманинАлександра Бахтина

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика