13 июля, 13:15Город
Жителям и гостям столицы рассказали, чем заняться в Москве 13 июля
В столице продолжается насыщенная летняя программа. Москвичи могут успеть посетить фестиваль индийской культуры на Манежной площади – 13 июля финальный день мероприятий.
Также в городе проходит фестиваль "Дачное Царицыно", а центр столицы украшают ландшафтные композиции в рамках проекта "Сады и цветы".
Для любителей отдыха у воды открыто 14 бассейнов в городских парках. Одной из новинок сезона стала искусственная волна для серфинга в парке "Ходынское поле".
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.