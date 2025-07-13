На Воробьевых горах стартовал фестиваль "Ретрорейс"

На Воробьевых горах проходит ежегодный городской фестиваль "Ретрорейс". В экспозиции – десятки редких автомобилей, среди них как легендарные ретромодели, так и эффектно тюнингованные экземпляры.

Гостям предлагают экскурсии, тематические зоны, мастер-классы и встречи с владельцами раритетной техники. Впервые на "Ретрорейсе" сделали акцент на индивидуальность машин и культурный контекст той эпохи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.