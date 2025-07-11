Концерты и кукольные шоу состоятся на фестивале "Дачное Царицыно"

Фестиваль "Дачное Царицыно" открылся 11 июля в рамках проекта "Лето в Москве. Все желающие могут посетить концерты, спектакли, кукольные шоу, выставки, лаборатории. Площадки фестиваля будут работать по всему городу.

Руководитель пресс-службы АНО "Развитие парков" Иван Красняков рассказал, что на смотровой площадке парка в Митине пройдет мастер-класс по запуску воздушного змея. Также пройдет интерактивная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности, где участников ожидает исполнение песен, стихов, выступление детского кукольного театра и спортивные состязания.

В Измайловском парке, в "Библиопарке" пройдет математическая викторина, а в музыкальной беседке состоится открытая тренировка от школы фехтования и хасла-вечеринка.

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