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13 июня, 11:30

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Исторические реконструкции и мастер-классы ждут гостей проекта "Лето в Москве" в выходные

Исторические реконструкции и мастер-классы ждут гостей проекта "Лето в Москве" в выходные

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В праздничные выходные в столице проходят десятки мероприятий в рамках проекта "Лето в Москве". Горожане и туристы могут посетить исторические реконструкции, поучаствовать в танцах, попробовать новые виды спорта, а также создать украшения или сувениры своими руками.

Площадки работают по всему городу. Улицы, скверы и парки украшают цветочными композициями, а для гостей подготовлены фотозоны и интерактивные зоны. Посетители отмечают яркое оформление и праздничную атмосферу. Фестиваль стал поводом для прогулок, встреч с друзьями и культурного досуга под открытым небом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
городвидеоМария РыбаковаКсения Поликарпова

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