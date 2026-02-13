Городской фестиваль "Масленица" стартовал на Тверском бульваре

График работы соцучреждений изменится в Москве с 21 по 23 февраля

13 февраля, 21:10

События

Весна близко: в Москве стартовал фестиваль "Масленица". Проводить зиму горожане могут на 30 площадках в разных районах столицы. Каждая из них оформлена в традиционном русском стиле. Их украсили пряниками, леденцами, фигурками лошадей и другими элементами. Кроме того, специально для этого события изготовили 300 уникальных кукол.

Главная локация фестиваля расположилась на Тверском бульваре. Он превратился в галерею масленичных елей, украшенных в стилистике отечественных модных брендов.

Гостей площадки ждут выступления оркестра, театрализованные постановки, а также зимние игры и развлечения: боулинг, петанк, салки и другие активности. Все желающие могут присоединиться к творческим занятиям или послушать лекции.

Для посетителей открыты маркет локальных брендов, гастрономическая станция с согревающими напитками и рестораны с самыми необычными блинами.

Ведущая Москвы онлайн Полина Ермолаева побывала на Тверском бульваре, проверила свои силы в жиме полена и прыжках в мешке, а также попробовала блины с диким оленем и морошкой.

Сюжет: Зима в Москве
городфестиваливидеоМосква онлайнПолина Ермолаева

