Декоратор рассказала о подготовке концепции фестиваля "Масленица" в Москве

В Москве начался масштабный фестиваль "Масленица". Декоратор Анастасия Яковлева рассказала, что подготовка концепции и производство арт-объектов заняли несколько месяцев, а само декорирование площадки продолжалось около 5 дней.

На фестивале запланированы разнообразные мастер-классы: освоение азов декоративной росписи, вышивки, выжигание по дереву, создание игрушек в народном стиле. На кулинарных уроках научат печь блины с разными начинками.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.