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Схема движения транспорта временно изменится на нескольких столичных улицах

Схема движения транспорта временно изменится на нескольких столичных улицах

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Схема движения транспорта временно изменится на нескольких московских улицах. Ограничения коснутся дорог в Северо-Восточном, Западном, Центральном, Южном и Восточном административных округах.

Так, с 13 февраля по 30 марта в связи со строительными работами будет закрыта одна из трех полос на Кремлевской набережной в сторону Большого каменного моста. Кроме того, с 17 февраля по 26 июля из-за строительных работ будут закрыты для проезда две полосы движения на 2-й Кусковской улице.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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