Плановые отключения горячей воды начнутся в столице с 15 мая

Плановые отключения горячей воды в столице начнутся с понедельника, 15 мая. Об этом сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Это необходимая мера для проведения гидравлических испытаний. Они позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и отремонтировать их.

В какие даты в конкретном доме не будет горячей воды можно узнать на официальном сайте мэра Москвы. Максимальный срок отключения составляет до 10 дней. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.