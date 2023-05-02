В Мариуполе запустили трамвайное движение. По видеосвязи в праздничной церемонии участвовал Владимир Путин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Петербургские специалисты помогли восстановить трамвайную инфраструктуру. Первый маршрут запустили как раз к 90-летию мариупольского трамвая. Но это лишь начало масштабных работ по восстановлению в городе общественного транспорта, что особо подчеркнул президент. Среди первых пассажиров были ветераны и руководители региона.

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