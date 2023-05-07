В Москве разработали технологию для экономии тепла

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Участник Московского инновационного кластера (МИК) компания "Энергосбережение" разработала решение, благодаря которому можно регулировать потребление теплоэнергии с помощью датчика температуры наружного воздуха. Об этом сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

"Развитие таких проектов – важная часть инновационной политики города, которая включает в себя финансовые и нефинансовые меры поддержки, а также возможности для межотраслевой кооперации авторов зеленых решений", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Для расширения производства и разработки "зеленых" решений компания получила поддержку от города. Кластер оказал ей помощь в возмещении процентов по кредиту на сумму более 11 миллионов рублей.

Автоматизированные узлы управления отоплением работают более чем в 1,9 тысячи зданиях. Таким образом тепло экономится на 20–30%, а жители платят за отопление на 300–500 рублей меньше.

Ранее стало известно, что в период майских праздников в Московской области снова начнут отапливать жилые дома. Решение было принято на фоне обращений жителей. При этом в некоторых жилых домах отопление еще не отключали.



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