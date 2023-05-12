Плановые отключения горячей воды начнутся в Москве с 15 мая

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Плановые отключения горячей воды в рамках подготовки к предстоящему отопительному сезону начнутся в Москве со следующего понедельника, 15 мая. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Это необходимая мера для качественного проведения гидравлических испытаний, которые позволяют выявить возможные ненадежные участки тепловых сетей и своевременно их отремонтировать", – заметил он.

Вице-мэр напомнил, что по закону отключения могут длиться 14 дней, однако в Москве максимальный срок составляет до 10 дней. Все работы по проверке системы водоснабжения планируется завершить до 1 сентября. О датах и сроках отключения горячей воды горожане могут узнать на портале мэра и правительства города.

Как добавил Бирюков, за три с половиной месяца специалисты комплекса городского хозяйства проведут гидравлические испытания 17 тысяч километров теплосетей и подготовят к новому сезону отопления 74 тысячи зданий, почти половина из которых – жилые.

Прошедший отопительный сезон завершился в Москве 28 апреля. Как отмечал Бирюков, он прошел штатно, все системы и оборудование работали в соответствии с нормативами, что позволило обеспечить качественное и бесперебойное теплоснабжение потребителей.



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