В Москве запустили сервис проверки графика отключения горячей воды

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Онлайн-сервис проверки графика отключения горячей воды заработал на портале мэра и правительства Москвы. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.

"На сегодняшний день срок отключения горячей воды в Москве составляет до 10 дней при законодательном нормативе 14 дней. Жителей предупреждаем заранее – соответствующая информация размещена на официальном портале мэра Москвы и ряде других городских сервисов", – заявил Бирюков.

Как заявил заммэра, отключения необходимы для того, чтобы подготовить теплосети к началу нового отопительного сезона.

По словам Бирюкова, для проверки графика отключения горячей воды москвичам будет необходимо ввести адрес дома в поисковую строку информационного сервиса. За последние пять лет онлайн-сервисом воспользовались более 7,3 миллиона жителей, из которых около миллиона – в прошлом году, отметил Бирюков.

График отключения горячей воды также доступен в мобильных приложениях "Моя Москва" и на сайте Московской объединенной энергетической компании.

Кроме того, можно позвонить по телефонам единой справочной службы правительства Москвы (+7 495 777-77-77), единого диспетчерского центра (+7 495 539-53-53) или на горячую линию по регистрации показаний индивидуальных приборов учета потребляемой воды (+7 495 539-25-25).

Ранее москвичей предупредили, что сезонные отключения горячей воды в этом году начнутся с 15 мая. Максимальный срок работ в каждом доме сохранят прежний – 10 календарный дней. За это время трубы и всю отопительную систему успевают подготовить к новому осенне-зимнему сезону.

Москвичей предупредили о плановых отключениях горячей воды