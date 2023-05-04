Сезонные отключения горячей воды в Москве начнутся с 15 мая

Сезонные отключения горячей воды в столице стартуют с 15 мая, сообщил заммэра города Петр Бирюков. Период плановых работ продлится по 25 августа.

В ближайшее время график отключений загрузят на портал mos.ru. Максимальный срок работ в каждом доме сохранят прежний – 10 календарный дней. За это время трубы и всю отопительную систему успевают подготовить к новому осенне-зимнему сезону.

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