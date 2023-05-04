Бюджет РФ может недополучить 8,1 млрд рублей нефтегазовых доходов в мае – Минфин

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Бюджет РФ может недополучить 8,1 миллиарда рублей нефтегазовых доходов в мае. Об этом сообщает RT со ссылкой на пресс-службу министерства финансов РФ.

"Ожидаемый объем дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета прогнозируется в мае 2023 года в размере -8,1 миллиарда рублей", – рассказали в ведомстве.

Нефтегазовые доходы бюджета России в январе 2023 года составили 426 миллиардов рублей. В сравнении с тем же периодом прошлого года они снизились на 46%.

В Минфине добавили, что использование денежных средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие недополученных доходов помогает обеспечить устойчивость бюджета к колебаниям в поступлении этих доходов.

Сумма доходов от нефтегазовой промышленности составила 931 миллиард рублей в феврале, по отношению к январю 2022 года она снизилась на 28% за счет сокращения поступления внутреннего налога на прибыль.



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