Нефтегазовые доходы бюджета РФ сократились на 46% в январе – Минфин

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Нефтегазовые доходы бюджета России в январе 2023 года составили 426 миллиардов рублей. В сравнении с тем же периодом прошлого года они снизились на 46%, говорится в сообщении Минфина.

"Нефтегазовые доходы составили 426 миллиардов рублей и снизились к январю 2022 года на 46%, что связано в первую очередь со снижением котировок цен на нефть марки "Юралс" и сокращением объемов экспорта природного газа", – отмечено в предварительной оценке исполнения бюджета.

В ведомстве подчеркнули, что в связи со снижением цен на нефть марки Urals, которая выступает индикатором экспортных цен на российское топливо, будут прорабатываться новые подходы для перехода на другие индикаторы с целью дальнейшего налогообложения.

Также в Минфине добавили, что использование денежных средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покрытие недополученных доходов помогает обеспечить устойчивость бюджета к колебаниям в поступлении этих доходов.

Сумма доходов от нефтегазовой промышленности составила 931 миллиард рублей в феврале, по отношению к январю 2022 года она снизилась на 28% за счет сокращения поступления внутреннего налога на прибыль. Сокращение связано с введенным еще в апреле прошлого года ускоренным порядком возмещения по НДС, что привело к перераспределению средств на первый месяц квартала. Сокращение связывают и с числом возмещений переплат налогов в предшествующие периоды.

"В целом объем поступлений ненефтегазовых доходов по итогам января 2023 года соответствует динамике, заложенной при формировании закона о бюджете", – отметили в ведомстве.

Ранее ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал сообщение о том, что польский энергетический концерн Orlen изучает, как потребовать от российских компаний компенсации за прекращение поставок нефти и газа. Он заявил, что Варшава сама начала призывать к остановке поставок нефти из России по нефтепроводу "Дружба".



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