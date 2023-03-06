Аналитик считает, что Польша пытается представить Россию ненадежным поставщиком

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Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал сообщение о том, что польский энергетический концерн Orlen изучает, как потребовать от российских компаний компенсации за прекращение поставок нефти и газа, сообщает RT.

Специалист напомнил, что Варшава сама призывала к остановке поставок российской нефти по нефтепроводу "Дружба". Он подчеркнул, что у Orlen был непродолжительный контракт с компанией "Татнефть".

"В конце февраля "Татнефть" уже просто не могла осуществить доставку, так как она не была согласована. Польша сама призывала остановить поставки по нефтепроводу "Дружба" и записать это в санкционный пакет", – сказал Юшков.

Он считает, что Польша старается выжать для себя максимум пользы из этой ситуации и представить Россию ненадежным поставщиком. По его мнению, в итоге, если польская сторона дойдет до арбитража, все будет представлено в качестве форс-мажора.

Ранее сообщалось, что энергетический концерн Польши Orlen может попытаться потребовать от российских компаний выплаты компенсаций за остановку поставок нефти и газа. Уточняется, что Orlen оставила за собой контракт на поставки нефти с российской "Татнефтью". Документ будет действовать до декабря следующего года. По данному соглашению польская компания приобретала 200 тысяч тонн сырья в месяц.

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