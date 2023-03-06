Польский концерн Orlen намерен потребовать компенсаций от "Татнефти" и "Газпрома"

Фото: ТАСС/dpa/Soeren Stache

Энергетический концерн Польши Orlen может попытаться потребовать от российских компаний выплаты компенсаций за остановку поставок нефти и газа. Об этом рассказал руководитель группы компаний Даниель Обайтек в интервью радиостанции Zet.

"Мы будем этот вопрос рассматривать. Это все содержится в договорах, о которых я не могу говорить. Вопрос компенсаций от России изучается", – заявил он.

Уточняется, что Orlen оставила за собой контракт на поставки нефти с российской "Татнефтью". Документ будет действовать до декабря следующего года. По данному соглашению польская компания приобретала 200 тысяч тонн сырья в месяц.

27 февраля "Транснефть" заявила, что останавливает транспортировки товара в связи с отсутствием маршрутных поручений. Представитель компании Игорь Демин объяснил, что существует график, по которому проходит прокачка. Его утверждает министерство энергетики РФ.

Согласно этому графику, прокачка на польские НПЗ должна была быть осуществлена в последней декаде февраля. Однако маршрутные поручения с подтвержденным ресурсом и оплатой транзита оформлены не были, отметил Демин.

До этого Обайтек рассказал, что нефть из РФ больше не поступает по трубопроводу "Дружба" в Польшу. Он отметил, что лишь 10% сырья поступало из России и компания хочет заменить его нефтью из других источников.

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