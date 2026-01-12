Форма поиска по сайту

Новости

12 января, 18:15

Город

Новости Москвы: на Болотной набережной построят новый пешеходный мост

1,1 тыс учеников смогут обучаться в новом корпусе школы в Коммунарке

Снежная неделя и крещенские морозы ожидаются в Москве

Собянин: в районе Коммунарка открылась новая школа

На площадках "Зима в Москве" можно попробовать старинные русские блюда

Пробки на дорогах Москвы достигли 3 баллов 12 января

Новый хаб в Москве позволит заряжать электромобили любой марки и мощности

Кота из Москвы признали самым красивым в мире

Наплыв туристов в Москве после праздников начал спадать

"Новости дня": длина нового пешеходного моста на Болотной набережной составит 170 метров

На Болотной набережной началась подготовка к строительству нового пешеходного моста через Водоотводный канал. Длина сооружения составит около 170 метров. Основные работы будут проводиться с воды с использованием специального флота, чтобы не мешать движению на проезжей части.

В столице продолжается экологическая акция "Елочный круговорот". До 1 марта горожане могут сдать отслужившие новогодние деревья в специальные пункты приема, которые можно найти на карте проекта "Экоточки Москвы". Собранные ели и сосны отправляют на переработку для получения щепы. Этот материал затем используется для благоустройства городских парков и утепления корней молодых растений.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

