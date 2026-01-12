Новости Москвы: на Болотной набережной построят новый пешеходный мост

На Болотной набережной началась подготовка к строительству нового пешеходного моста через Водоотводный канал. Длина сооружения составит около 170 метров. Основные работы будут проводиться с воды с использованием специального флота, чтобы не мешать движению на проезжей части.

В столице продолжается экологическая акция "Елочный круговорот". До 1 марта горожане могут сдать отслужившие новогодние деревья в специальные пункты приема, которые можно найти на карте проекта "Экоточки Москвы". Собранные ели и сосны отправляют на переработку для получения щепы. Этот материал затем используется для благоустройства городских парков и утепления корней молодых растений.

