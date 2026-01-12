1,1 тыс учеников смогут обучаться в новом корпусе школы в Коммунарке

В новом корпусе школы на улице Александры Монаховой в районе Коммунарка смогут обучаться 1,1 тысячи учеников.

Здание построено за счет инвестора и оснащено современными учебными кабинетами, лабораторно-исследовательскими комплексами, робо-классом, медиатекой, спортивными залами и многофункциональными пространствами.

На базе лаборатории искусственного интеллекта ученики смогут изучать основы программирования и реализовывать собственные проекты. Школьный ИТ-полигон позволит ознакомиться с робототехникой и передовыми технологиями в сельском хозяйстве.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.