Пункт вакцинации от COVID-19 в ГУМе стал самым популярным в Москве в праздники

Пункт вакцинации от ковида в ГУМе стал самым популярным в Москве в новогодние праздники. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения города.

За первой прививкой в начале января туда обратились более полутора тысяч человек, еще тысяча приехали на ревакцинацию. На втором месте по востребованности – прививочный пункт в торговом центре Columbus, на третьем – в ТЦ "Щелковский".

Москвичи оценили возможность сделать прививку в общественных местах, там всегда есть желающие. Удобно заехать по пути на работу или во время прогулки. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.