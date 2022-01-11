В ЕС предостерегли от частой вакцинации против COVID-19

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Слишком частая вакцинация от коронавируса может привести к перегрузке иммунной системы человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА) Марко Кавалери.

"Стратегии, которые предполагают введение бустерных доз через короткие периоды в пределах каждых четырех месяцев, могут привести к проблемам с иммунным ответом, ответ может быть не таким хорошим, как мы ожидаем", – сказал Кавалери.

Он добавил, что в настоящее время EMA не располагает достаточными сведениями о необходимости четвертой бустерной дозы вакцины. Специалисты намерены изучить данный вопрос.

Ранее замглавы Центра имени Гамалеи Денис Логунов сообщил, что в EMA положительно оценили результаты клинических исследований российской вакцины "Спутник V". По его словам, у специалистов не возникло претензий по процедуре исследований и признанию производственных стандартов.

