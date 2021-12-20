В ЕМА заявили о снижении эффективности вакцин из-за "Омикрон"-штамма

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Глава Европейского агентства лекарственных средств (EMA) Эмер Кук считает, что с появлением штамма коронавируса "Омикрон" эффективность существующих вакцин снизилась. Об этом он заявил в интервью газете Financial Times.

"Данные поступают, они вовсе не окончательные. Очевидно, что есть снижение эффективности. Мы не знаем, насколько", – отметил Кук.

Ранее председатель комитета Федерации лабораторной медицины, врач Александр Соловьев заявил, что "Омикрон"-штамм коронавируса может начать распространяться в РФ до конца декабря.

По словам Соловьева, на рост заболеваемости могут также повлиять массовые праздничные мероприятия в трудовых коллективах. Он выразил мнение, что еще один всплеск можно ожидать в течение 3–4 недель после новогодних каникул.

Президент Итальянского агентства по лекарственным средствам (Aifa) Джорджо Палу до этого рассказал, что "Омикрон" может потребовать значительно больше антител, чем другие вариации коронавируса. Их объем должен быть в 10–40 раз выше.

