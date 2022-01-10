В ЕС рассчитывают на полное открытие границ для россиян весной – СМИ

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В Европейской комиссии по туризму рассчитывают на полноценное открытие границ ЕС для россиян весной текущего года. Об этом заявил исполнительный директор ЕТС Эдуардо Сантандр, сообщает газета "Известия".

Он отметил, что пока все упирается в одобрение Всемирной организацией здравоохранения российской вакцины "Спутник V".

По словам Сантандра, граждане РФ для туристического рынка Европы играют чрезвычайно важную роль, поскольку, по его данным, 74% поездок россиян приходится именно на страны этого региона.

"Именно поэтому мы поддерживаем инициативу освободить от дополнительных требований путешественников из всех стран, которые привиты одобренными ВОЗ вакцинами", – сказал он.

По словам исполнительного директора ЕТС, безопасные путешествия стали возможными благодаря высоким показателям вакцинации в Евросоюзе, распространению так называемых зеленых паспортов и введенных системой здравоохранения строгих правил.

Отмечается, что 25 ноября Еврокомиссия представила список новых рекомендаций по поездкам. Согласно правилам, с 10 января государства – члены ЕС должны открыться для туристов из всех стран, если путешественники прошли вакцинацию препаратами, одобренными не только Евросоюзом, но и ВОЗ.

В свою очередь, в Еврокомиссии газете подтвердили, что такие правила могут распространиться и на граждан России, однако пока страны согласовывают детали. Там также не исключили, что планы по возобновлению туризма может поменять "Омикрон"-штамм.

В конце декабря в ВОЗ заявили, что признание российской вакцины "Спутник V" задерживается из-за того, что сейчас анализируются данные о безопасности и эффективности препарата, также проходит проверка документации по технологии производства. Во Всемирной организации здравоохранения подчеркнули, что другие регуляторы выполняют процесс признания вакцин по схожим процедурам.

До этого в Европарламенте призвали признать в ЕС сертификаты привитых "Спутником V". Такое заявление сделал экс-мэр Риги, депутат ЕП от Латвии Нил Ушаков.