Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 июня, 17:15

Город

Более 2 тысяч реконструкторов примут участие в фестивале "Времена и эпохи" в Москве

Более 2 тысяч реконструкторов примут участие в фестивале "Времена и эпохи" в Москве

Молодого лося спасли на МКАД

Синоптики спрогнозировали до 22 градусов тепла в Москве 12 июня

ДТП с участием двух большегрузов произошло в Раменском

"Торги Москвы": как открыть бизнес по франшизе

Приуроченный ко Дню России флешмоб прошел в Москве

Москвичам рассказали о программе фестиваля "Времена и эпохи"

Экспертиза показала, что Мавзолей Ленина можно использовать с ограничениями

Москвичей призвали воздержаться от купания в городских водоемах на время похолодания

На Чистопрудном бульваре покажут спектакль о князе Владимире

Более 2 тысяч реконструкторов воссоздадут на улицах столицы великие исторические битвы в рамках фестиваля "Времена и эпохи". Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, он объединил около 50 локаций по всему городу. В программе – сотни часов мастер-классов, экскурсий, музыкальных выступлений и квестов.

Например, в парке "Митино" реконструируют события 1805–1815 годов – от битвы под Шенграбеном до падения Наполеона, а период правления Ярослава Мудрого представят в парке имени Юрия Лужкова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: Лето в Москве
городфестиваливидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика