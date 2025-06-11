Более 2 тысяч реконструкторов примут участие в фестивале "Времена и эпохи" в Москве

Более 2 тысяч реконструкторов воссоздадут на улицах столицы великие исторические битвы в рамках фестиваля "Времена и эпохи". Как рассказала заммэра Наталья Сергунина, он объединил около 50 локаций по всему городу. В программе – сотни часов мастер-классов, экскурсий, музыкальных выступлений и квестов.

Например, в парке "Митино" реконструируют события 1805–1815 годов – от битвы под Шенграбеном до падения Наполеона, а период правления Ярослава Мудрого представят в парке имени Юрия Лужкова.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.